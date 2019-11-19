2019-11-19T10:34:20+03:00
Общество

В Автозаводском и Ленинском районах отменили плановые отключения горячей воды

Вместо этого нижегородцев ожидают локальные отключения на аварийных участках
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода больше не будет привычных плановых отключений горячей воды в летние месяцы. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной вопросам теплоснабжения.

- Уже в 2019 году мы сумели обойтись без плановых отключений горячей воды, - рассказал журналистам руководитель ГК «Волгаэнерго» Андрей Орлихин. – Вместо этого проводились локальные отключения на отдельных магистралях. Причем все ремонтные работы на этих участках удавалось выполнить в течение одного рабочего дня. В следующем году мы рассчитываем продолжить эту практику.

По данным ресурсоснабжающей организации, благодаря этому методу удалось усилить контроль над ходом ремонтных работ и увеличить объем отремонтированных участков. В конечном итоге снизилось и количество обращений от потребителей в период пуска тепла.

Напомним, пуск тепла в Нижнем Новгороде в этом году начался 23 сентября. В течение двух недель тепло было пущено во все социальные учреждения и многоквартирные дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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