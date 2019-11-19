2019-11-19T09:47:07+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» и HEINEKEN продлили спонсорский контракт

Пивоварня выпустила лимитированную хоккейную коллекцию банок пива «Окское Бочковое»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» и международный концерн HEINEKEN продлили спонсорский контракт на 2019-2020 год. Церемония подписания состоялась 18 ноября 2019 года на пивоварне HEINEKEN «Волга» в Нижнем Новгороде, и в ней приняли участие генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов, директор пивоварни «Волга» Олег Боков, а также игроки ХК «Торпедо».

Сотрудничество с «Торпедо» продолжится под эгидой пивного бренда «Окское».

- Мы рады, что у нашего клуба на протяжении многих лет есть надежный партнер в лице компании HEINEKEN, - отметил Александр Харламов. – Хоккей – очень динамичный и интересный вид спорта, который очень любят нижегородцы. Наши хоккеисты выкладываются на льду по максимуму, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, а с хорошим пивом проводить время на хоккее и поддерживать ребят становится еще интереснее! Во всем мире это не только элемент хоккейной культуры, но и серьезный источник финансирования для спортивных команд. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным!

Кстати, в рамках церемонии была представлена лимитированная коллекция банок пива «Окское Бочковое», посвященная игрокам «Торпедо». Теперь каждый может собрать коллекцию с командой мечты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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