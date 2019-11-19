В ННГУ Лобачевского запущен первый образовательный модуль Центра развития компетенций

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-19T09:00:22+03:00

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В «Точке кипения» ННГУ им. Лобачевского запущен первый образовательный модуль Центра развития компетенций НОЦ «Техноплатформа-2035». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- У НОЦа есть пять направлений, по которым мы сможем проводить обучение и делиться знаниями. Впоследствии их можно применять как на производствах, так и внутри институтов, - рассказал директор НОЦ Андрей Саносян. - Впереди множество образовательных модулей, куда мы планируем приглашать ведущих спикеров, в том числе и международного уровня

К слову, в запуске первого модуля по бережливому производству принял участие руководитель регионального центра компетенций Нижегородской области Роман Рензин. Он подчеркнул значимость технологий повышения производительности труда и бережливости. Ведь именно они позволяют оптимизировать технологические циклы предприятий, научных и образовательных организаций.

Кроме того, он напомнил про национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», в рамках которого в Нижегородской области планируется запуск Национального университета Производительности.

ИСТОЧНИК KP.RU