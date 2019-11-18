Бесплатные языковые курсы открылись в НГЛУ

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-18T17:38:20+03:00

Записаться на них могут все желающие, независимо от возраста

Изменить размер текста: A A

Нижегородский государственный лингвистический университет объявил запись на бесплатные языковые курсы для граждан всех возрастов. На реализацию такой программы университет выиграл грант в рамках нацпроекта «Образование», сообщает пресс-служба вуза.

Запись на курсы началась 18 ноября 2019 года. Проект называется «Непрерывное образование для взрослых в сфере языка», и в рамках этой программы можно повысить качество знания трех иностранных языков – английского, немецкого и французского, а также русского. Причем получать знания можно как лично, на занятиях в НГЛУ, так и дистанционно. Продолжительность каждой программы – 72 часа.

Кстати, уже к моменту объявления записи на очные курсы количество желающих их пройти превысило количество, определенное грантовой заявкой. Но университет пообещал, что постарается принять всех, увеличив количество обучающихся групп.

ИСТОЧНИК KP.RU