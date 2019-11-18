Современный скейт-парк откроется в Сормове в начале декабря

СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-18T16:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый современный скейт-парк для экстремальных видов спорта откроется в Сормовском районе Нижнего Новгорода в начале декабря 2019 года. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Любовь Сачкову сообщает пресс-служба городской администрации.

Площадь будущего скейт-парка, который будет расположен на территории стадиона «Труд», будет составлять 420 квадратных метром. Скейт-парк будет иметь бетонное покрытие – оно наиболее удобно для выполнения различных трюков, в отличие от фанерного, где хорошо чувствуются любые стыки. Площадка будет оборудована разгонными горками, рампами и перилами.

- Скейт-парк соответствует всем современным требованиям, и ей смогут пользоваться все любители экстремальных видов спорта. Из бюджета города мэром Владимиром Пановым выделено дополнительное финансирование на благоустройство территории: освещение, лавочки, дорожки, - рассказала Любовь Сачкова.

ИСТОЧНИК KP.RU