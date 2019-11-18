2019-11-18T16:14:23+03:00
Происшествия

Директор детского лагеря под Дзержинском осуждена за мошенничество

Женщина подтасовывала сведения в табели учета рабочего времени
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В городе Дзержинске Нижегородской области суд вынес приговор директору детского оздоровительного лагеря, которая признана виновной сразу в трех эпизодах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как было установлено в ходе суда и следствия, в июне-августе 2018 года подсудимая, пользуясь своим должностным положением, разрешала педагогу покидать территорию детского оздоровительного лагеря в Решетихе и вносила недостоверные сведения в табель учета рабочего времени – о том, что педагог якобы отработал больше дней. При этом она вносила недостоверные сведения о начисленной педагогу зарплате, умышленно занижая их. Таким же образом женщина мухлевала и с дворником. А вот собственному супругу, который в лагере занимал пост заведующего радиоузлом, проставляла в табели явку на полный рабочий день, чтобы тому начислялась зарплата в полной мере, хотя на самом деле мужчина не появлялся на своем рабочем месте.

Свою вину злоумышленница признала и возместила причиненный материальный ущерб. Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на два с половиной года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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