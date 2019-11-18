2019-11-18T15:31:11+03:00
Общество

К 800-летию Нижнего Новгорода предложили разработать 100 виртуальных экскурсий

Проект находится на стадии обсуждения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 800-летию Нижнего Новгорода в городе предложили разработать 100 виртуальных маршрутов. Соответствующий проект был представлен на заседании комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

- В рамках создания этого проекта планируется произвести 1,5 тысячи панорамных съемок, в том числе с воздуха, - рассказал депутатам директор по развитию проекта Александр Гущин. – В общей сложности, планируется разработать около ста виртуальных туристических экскурсий. Большая часть из них касается нижегородских музеев и предприятий.

По словам разработчиков, на реализацию данного проекта необходимо 1,5 миллиона рублей. Пока решение о его реализации не принято. Однако он уже был представлен в рамках проекта «Команда 800». Теперь с ним смогли ознакомиться и депутаты городской Думы.

- В первую очередь, проект рассчитан на нижегородцев с ограниченными возможностями, которые из-за проблем со здоровьем не смогут посетить эти музеи вживую, - пояснили создатели проекта. – Благодаря этому интерактивному путеводителю у них появится возможность лучше узнать нижегородские музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатные языковые курсы открылись в НГЛУ
Современный скейт-парк откроется в Сормове в начале декабря
Директор детского лагеря под Дзержинском осуждена за мошенничество
В Вадском районе пропала беременная 16-летняя Дарья Кузнецова
Морозы до -15 градусов ударят в Нижегородской области
Хохломские матрешки, скейт-парк и спортплощадка появились на улице Заводской в Семенове
Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС увеличился на 24%
В Ардатове завершилось благоустройство сквера для бракосочетаний
Нижегородцы отправили более ста обращений в центр и на горячую линию «Мой бизнес»
СК рассказал о местонахождении 15-летней школьницы, пропавшей в Нижнем Новгороде несколько дней назад
Две фотовыставки откроются на станциях метро в Нижнем Новгороде
66-летняя нижегородка попала в больницу после пожара на Сормовском шоссе
ФК «Нижний Новгород» уступил «Чайке» со счетом 1:2
Нижегородское «Торпедо» разгромило подмосковный «Витязь»
Нижегородское правительство сэкономило на торгах 85,2 млн рублей
Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой
В университетской клинике ПИМУ сократился срок выдачи результатов обследования
Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче
В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис