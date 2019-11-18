К 800-летию Нижнего Новгорода предложили разработать 100 виртуальных экскурсий

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-18T15:31:11+03:00

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К 800-летию Нижнего Новгорода в городе предложили разработать 100 виртуальных маршрутов. Соответствующий проект был представлен на заседании комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

- В рамках создания этого проекта планируется произвести 1,5 тысячи панорамных съемок, в том числе с воздуха, - рассказал депутатам директор по развитию проекта Александр Гущин. – В общей сложности, планируется разработать около ста виртуальных туристических экскурсий. Большая часть из них касается нижегородских музеев и предприятий.

По словам разработчиков, на реализацию данного проекта необходимо 1,5 миллиона рублей. Пока решение о его реализации не принято. Однако он уже был представлен в рамках проекта «Команда 800». Теперь с ним смогли ознакомиться и депутаты городской Думы.

- В первую очередь, проект рассчитан на нижегородцев с ограниченными возможностями, которые из-за проблем со здоровьем не смогут посетить эти музеи вживую, - пояснили создатели проекта. – Благодаря этому интерактивному путеводителю у них появится возможность лучше узнать нижегородские музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU