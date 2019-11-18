В Вадском районе пропала беременная 16-летняя Дарья Кузнецова

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-18T15:14:31+03:00

Девушка ушла из дома 10 ноября и до сих пор не вернулась

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В Вадском районе Нижегородской области пропала 16-летняя Дарья Кузнецова. Известно, что девушка находится на пятом месяце беременности. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Рысь».

- 10 ноября девушка ушла из дома на улице Юбилейная в селе Вад и до сих пор не вернулась, - говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. – С тех пор девушка ни разу не выходила на связь.

Известно, что в день исчезновения девушка была одета в черную куртку, темно-синие лосины темно-синие угги и бордовый шарф. Приметы: среднего телосложения, рост 155 сантиметров, волосы русые короткие и серо-голубые глаза.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Дарьи Кузнецовой, просят позвонить по телефону: 8 (831) 28 38 200 или по телефону 102.

Надо сказать, что Дарья Кузнецова пропадает в Нижегородской области уже не первый раз. Не далее как в июне 2019 года девушка уже исчезала в неизвестном направлении. Тогда ее нашли спустя месяц живой и невредимой на территории нашей же области.

ИСТОЧНИК KP.RU