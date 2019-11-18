Морозы до -15 градусов ударят в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:42 2019-11-18T13:42:42+03:00

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Резкое и сильное похолодание ожидает нижегородцев в среду, 20 ноября 2019 года. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» предупреждает Центр управления в кризисных ситуациях Нижегородской области.

- 20 ноября в Нижнем Новгороде и по Нижегородской области ожидается резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5-8 градусов. Температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов Цельсия, при прояснениях – до -15 градусов. Днем столбики термометров будут показывать -3...-8 градусов Цельсия, - сообщают спасатели.

Кстати, по прогнозам метеорологов, аналогичная погода сохранится в регионе до конца недели - с небольшим минусом в дневные часы и ощутимым морозом по ночам. При этом почти каждый день на небе будет сиять не по-ноябрьски яркое солнце. А вот снегопадов пока так и не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU