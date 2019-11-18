Две фотовыставки откроются на станциях метро в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-18T10:18:19+03:00

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В среду, 20 ноября, на двух станциях нижегородской «подземки» - «Московская» и «Горьковская» - состоится открытие фотовыставки работ исполнителя художественно-оформительских работ МП «Нижегородское метро» Бориса Шемякина. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие проводится в преддверии 34-ой годовщины эксплуатации нижегородского метро и 75-ому юбилею автора.

Каждая работа посвящена истории строительства нашего метрополитена, которое длится с 1973 года, и истории развития города Горького.

СПРАВКА

Борису Шемякину исполняется 75 лет 28 ноября. Более 50 лет трудовой деятельности он посвятил фотографии. За свое трудолюбие, добросовестное выполнение должностных обязанностей, за многолетнюю безупречную муниципальную он награжден Почетными грамотами главы города, думы Нижнего Новгорода. За цикл иллюстраций об истории и архитектуре города Горького – Нижнего Новгорода присуждена ему премия города Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU