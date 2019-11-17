В университетской клинике ПИМУ сократился срок выдачи результатов обследования

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-17T13:37:48+03:00

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Проекты повышения производительности труда внедряются в 55 медицинских учреждениях Нижегородской области. В «бережливых» поликлиниках сроки получения результатов обследования сокращены до 15-40 минут, сообщили в объединенном проектном офисе облправительства и «Росатома».

Напомним, проект «Эффективная губерния» по внедрению бережливых технологий в промышленности и других сферах стартовал в Нижегородской области по инициативе главы региона Глеба Никитина. И сейчас в сфере здравоохранения реализуется более 200 проектов, в частности проект по сокращению сроков госпитализации пациентов и получения результатов обследований в университетской клинике ПИМУ.

Раньше процесс оформления госпитализации и выписки пациентов занимал около двух недель. Прямой электронный обмен документами между отделом госпитализаций и врачами позволил сократить этот срок в два раза.

Вдобавок ко всему в клинике появилась электронные очередь и лист ожидания, а также смс- оповещение. Чтобы быстрее подготовить документы, пациентов будут распределять по времени госпитализации, а для впервые обратившихся в клинику электронные медицинские карты оформят до явки в приемное отделение. О сроках готовности анализов будут информировать сотрудник колл-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU