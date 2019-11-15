Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-11-15T19:12:19+03:00

Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Нижнем Новгороде в 2024 году. ФОТО: Александр Чугунов

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Министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная 15 ноября приняла участие в заседании рабочей группы Госсовета России по направлению «Культура», состоявшегося в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

- Выработанные подгруппами Госсовета рекомендации будут транслироваться во все регионы страны. Это позволит более эффективно реализовывать национальный проект «Культура» в каждом субъекте Российской Федерации, - уверена Надежда Преподобная. - Уверена, что сегодняшние решения окажут положительное влияние на темпы и эффективность реализации региональной составляющей национального проекта «Культура» и в Нижегородской области.

Как сообщается, в рамках международного культурного форума Надежда Преподобная примет участие в работе Пленарной сессии «Музеи на брендовых маршрутах России» и в открытии выставки «Национальные музейные маршруты России».

Кстати 14 ноября в ходе заседания Координационного совета по культуре при министерстве культуры РФ Нижегородская область получила диплом лауреата Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

ИСТОЧНИК KP.RU