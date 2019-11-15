В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений

СЕГОДНЯ 18:16 2019-11-15T18:16:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде завершилась оцифровка 50 тысяч захоронений. С помощью квадрокоптера подрядчик выполнил топографическую съемку территории первой очереди муниципального кладбища «Нижегородское». После съемки была создана карта кладбища, где были указаны разметки кварталов, границы проездов и межквартальных проходов. Также была произведена техническая съемка мест захоронений всех кварталов.

- Оцифровка позволит контролировать замену надмогильных сооружений, размеры мест захоронений, соблюдение очередности при выделении мест захоронений. Важно, что результаты этой работы позволят выявлять и отслеживать состояние заброшенных мест захоронений, - рассказали в городском управлении муниципальных кладбищ.

Напомним, с инициативой инвентаризации нижегородских кладбищ выступил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

- Оцифровка кладбищ позволит избежать коррупции в сфере ритуальных услуг, - уверен мэр Нижнего Новгорода. - Ни для кого не секрет, что в этой сфере существует низовая коррупция. Основная проблема – продажа мест захоронения на кладбищах. Оцифровка решит эту проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU