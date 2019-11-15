2019-11-15T18:02:03+03:00
Общество

Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий

Нижегородская область стала одной из первых в стране, где началась реализация этого нацпроекта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Количество нижегородских предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» увеличилось до 70. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

- Сейчас в регионе начался второй поток приема заявок на дополнительную господдержку от предприятий, участвующих в этом национальном проекте, - рассказал вице-губернатор Евгений Люлин. – Эти средства предприятия могут направить на закупку оборудования и программного обеспечения, что позволит эффективнее реализовывать проекты повышения производительности труда. По решению главы региона Глеба Никитина, из областного бюджета на эти цели будет выделено 80 миллионов рублей. Каждое предприятие сможет получить до 5 миллионов рублей.

Предполагается, что это поможет не только повысить производительность труда, но и расширить производство. В частности, на 2020 год запланировано создание почти тысячи новых рабочих мест. Уже известно, что Нижегородская область стала одной из первых в стране, где началась реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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