2019-11-15T16:57:35+03:00
Общество

Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки

Общий объем накопленных отходов там составляет около миллиона тонн
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия утвердило положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки.

- Данный объект находится на особом контроле Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, - напомнили в ведомстве. – В сентябре его лично осмотрела руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Под столь же пристальным вниманием находился и проект рекультивации. Проектировщики учли ряд замечаний и внесли необходимые корректировки еще в процессе работы.

Напомним, Шуваловская свалка считается одним из наиболее крупных несанкционированных объектов размещения отходов на территории города. Его площадь составляет 17,9 га. Общий объем накопленных отходов составляет около 1 миллиона тонн.

- По итогам изучения проекта экспертная комиссия вынесла положительное заключение, - говорится в сообщении. – Данный проект соответствует требованиям законодательства, но при условии целого ряда указанных рекомендаций. В том числе должна быть разработана программа экологического контроля на всех этапах рекультивации свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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