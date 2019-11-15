Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 ноября принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» в рабочем поселке Дальнее Константиново. Там ему показали ледовую арену, бассейны, залы дзюдо, а также тренажерный и универсальный спортивный зал.
- Мне очень приятно видеть здесь и детей, и старшее поколение. Все они уже занимаются в оздоровительной группе в бассейне. Надеюсь, что здесь будет стопроцентная загрузка, - рассказал Глеб Никитин. - Уверен, что оснащённость этого ФОКа удовлетворит потребности всех жителей района, которые хотят заниматься спортом.
Как сообщается, физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» включает в себя многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, хоккейную площадку с искусственным льдом, две чаши бассейна, кинозал и стандартное футбольное поле с искусственным газоном.
КСТАТИ
Сейчас на территории региона построены 38 ФОКов. Первый из них был построен в 2007 году в городе Сергач. По поручению главы региона в Нижегородской области ведется проектирование модульных физкультурно-оздоровительных комплексов. Данный спортивный комплекс в Дальнем Константинове оборудован самым современным оборудованием, в том числе тренажерами, теннисными столами, скамейками, судейскими вышками, воротами для гандбола и мини-футбола.
ИСТОЧНИК KP.RU