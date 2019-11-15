2019-11-15T15:22:40+03:00
Общество

Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе

Он стал уже 38-м физкультурно-оздоровительным комплексом на территории региона
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 ноября принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» в рабочем поселке Дальнее Константиново. Там ему показали ледовую арену, бассейны, залы дзюдо, а также тренажерный и универсальный спортивный зал.

- Мне очень приятно видеть здесь и детей, и старшее поколение. Все они уже занимаются в оздоровительной группе в бассейне. Надеюсь, что здесь будет стопроцентная загрузка, - рассказал Глеб Никитин. - Уверен, что оснащённость этого ФОКа удовлетворит потребности всех жителей района, которые хотят заниматься спортом.

Как сообщается, физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия» включает в себя многофункциональный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, хоккейную площадку с искусственным льдом, две чаши бассейна, кинозал и стандартное футбольное поле с искусственным газоном.

КСТАТИ

Сейчас на территории региона построены 38 ФОКов. Первый из них был построен в 2007 году в городе Сергач. По поручению главы региона в Нижегородской области ведется проектирование модульных физкультурно-оздоровительных комплексов. Данный спортивный комплекс в Дальнем Константинове оборудован самым современным оборудованием, в том числе тренажерами, теннисными столами, скамейками, судейскими вышками, воротами для гандбола и мини-футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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