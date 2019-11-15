2019-11-15T13:16:36+03:00
Общество

Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев

Суббота будет солнечной, а воскресенье – пасмурным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Зима больше не делает попыток захватить власть – грядущие выходные будут не по-ноябрьски теплыми и сухими. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в субботу, 16 ноября 2019 года, с утра термометры покажут -1 градус Цельсия, но уже к полудню разогреет до +3 градусов. При этом весь день небо будет ясным, так что на солнышке даже будет припекать. К вечеру температура воздуха опустится до +1 градуса, аналогичная погода сохранится и в течение ночи.

В воскресенье, 17 ноября, небо закроют тучи, зато станет еще теплее – до +3...+5 градусов Цельсия. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду. К вечеру возможны небольшие осадки в виде дождя.

Кстати, в начале следующей недели потепление продолжится – в понедельник и вторник будет пасмурно, а дневная температура воздуха составит до +4...+5 градусов. Лишь со среды произойдет плавный переход на минус, но сильных морозов пока все равно не ожидается – столбики термометров будут опускаться до -3 градусов днем и до -7 градусов ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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