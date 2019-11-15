2019-11-15T12:17:18+03:00
Политика

Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов

Депутат Госдумы прокомментировал избрание Глеба Никитина секретарем НРО «Единой России»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Благодаря главе региона в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов. В частности, строятся детские сады и школы, внедряются бережливые технологии в учреждениях, а дольщики получают ключи от новых домов. Об этом заявила депутат Государственной Думы Наталья Назарова, комментируя избрание Глеба Никитина секретарем регионального отделения «Единой России».

- Сегодня перед нами стоят новые большие задачи, - напомнила Наталья Назарова. – В частности, предстоит реализация 12-ти национальных проектов, предполагающих осуществление прорывов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Для решения всех этих задач по инициативе губернатора Глеба Никитина разработана и принята «Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года», в которой учтены предложения населения. . Для эффективного исполнения проектов и Стратегии важно выстроить общую концепцию и двигаться в одном направлении всем представителям власти. Поэтому считаю, что избрание Глеба Никитина секретарем партии «Единая Россия» является правильным.

Кстати, выступая перед участниками конференции, Глеб Никитин предложил максимально привлекать жителей области к процессу формирования комфортной городской среды. Другими словами, учитывать мнение граждан при строительстве того или другого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей