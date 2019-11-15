Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов

СЕГОДНЯ 12:17 2019-11-15T12:17:18+03:00

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Благодаря главе региона в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов. В частности, строятся детские сады и школы, внедряются бережливые технологии в учреждениях, а дольщики получают ключи от новых домов. Об этом заявила депутат Государственной Думы Наталья Назарова, комментируя избрание Глеба Никитина секретарем регионального отделения «Единой России».

- Сегодня перед нами стоят новые большие задачи, - напомнила Наталья Назарова. – В частности, предстоит реализация 12-ти национальных проектов, предполагающих осуществление прорывов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». Для решения всех этих задач по инициативе губернатора Глеба Никитина разработана и принята «Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года», в которой учтены предложения населения. . Для эффективного исполнения проектов и Стратегии важно выстроить общую концепцию и двигаться в одном направлении всем представителям власти. Поэтому считаю, что избрание Глеба Никитина секретарем партии «Единая Россия» является правильным.

Кстати, выступая перед участниками конференции, Глеб Никитин предложил максимально привлекать жителей области к процессу формирования комфортной городской среды. Другими словами, учитывать мнение граждан при строительстве того или другого объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU