ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-15T12:15:04+03:00

Впереди у «Торпедо» еще два матча в рамках домашней серии

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Прошедший 14 ноября матч стал настоящим праздником для всех нижегородских любителей хоккея – нижегородцы разгромили ХК «Сибирь» со счетом 6:2.

- Уже на четвертой минуте «Сибирь» открыла счет благодаря точному броску Микаэля Руохомаа. Правда, нижегородцы оперативно ответили на этот бросок, благодаря чему счет сравнялся 1:1, - говорится в сообщении на сайте нижегородского хоккейного клуба. – То, что не удалось воплотить в жизнь в первом периоде, торпедовцы смогли сделать во втором. Уже на четвертой минуте периода Денис Баранцев сумел «расстрелять» ворота Харри Сятери со счетом 2:1. На протяжении второго и третьего периодов нижегородцы наблюдали настоящий праздник голевого зрелища. В результате, окончательный счет поединка составил 6:2 в пользу «Торпедо».

К слову, впереди у «Торпедо» еще два матча в рамках домашней серии. 17 ноября нижегородская команда на льду Нагорного Дворца спорта примет «Витязь», а 19 ноября – минское «Динамо». А 29 ноября нижегородцев ждет встреча с московским клубом «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU