Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-15T10:27:02+03:00

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Общий объем задолженности нижегородцев по налогам за девять месяцев составил 20,8 миллиардов рублей. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил глава управления федеральной налоговой службы по Нижегородской области Виктор Большаков после расширенного заседания коллегии по подведению итогов девяти месяцев работы.

- Доходы нижегородцев растут. Это видно по налогам на прибыль и доходы физических лиц, - цитирует Виктора Большакова НИА «Нижний Новгород». – Налог на прибыль вырос на 15,7%, а НДФЛ - на 12,8%.

По данным регионального управления ФНС, общий объем налогов на доходы физических лиц составил 50,8 миллиардов рублей, на прибыль – 34,8 миллиардов рублей. В общей сложности, из Нижегородской области в федеральный бюджет поступило 162 миллиарда рублей. Это почти на 7% больше в сравнении с прошлым годом. В бюджет Нижегородской области поступил 121 миллиард рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU