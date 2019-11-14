Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-14T18:01:19+03:00

За это они предстанут перед судом

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21-летняя нижегородка и 17-летний подросток предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации следствия, в сентябре 2019 года обвиняемые через интернет вступили в сговор с неустановленным пока человеком с целью бесконтактного сбыта наркотических средств. Получив наркотики, обвиняемые прятали их в тайные места и фиксировали точное местонахождение тайников-закладок, после чего сообщали координаты соучастнику через интернет.

Всего обвиняемые осуществили 23 закладки наркотиков на территории Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода. 16 сентября их деятельность была пресечена. У задержанных было изъято 64 пакетика с наркотическим средством более 70 граммов.

Свою вину молодые люди признали, они отправлены под домашний арест. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU