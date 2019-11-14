Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-14T17:18:11+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил концепцию оформления города к Новому году и Рождеству – в рамках реализации проекта предусмотрено размещение 1166 элементов иллюминации. Об этом со ссылкой на МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» сообщает пресс-служба горадминистрации.

Город будут украшать светодиодные гирлянды «Бахрома» и «Занавес», а на витринах магазинов и на фасадах домов появятся различные плоские композиции новогодней тематики, сделанные из каркаса и светодиодов. Кроме того, живые деревья будут подсвечены, а на улицах и площадях города установят объемные светодиодные фигуры в форме животных, игрушек и новогодних персонажей. Так что нижегородцам и гостям города будет где пофотографироваться этой зимой!

Отмечается, что вся новогодняя иллюминация должна зажечься в городе в срок до 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU