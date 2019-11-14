2019-11-14T16:32:25+03:00
Происшествия

Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области

Малыш получил тяжелые травмы, ударившись головой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Володарском районе прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 22-летней женщины, которая по неосторожности причинила тяжкий вред собственному ребенку. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 14 июля 2019 года. Молодая мать положила сына на край кровати и отвлеклась, оставив малыша без присмотра. В результате ребенок упал с кровати и сильно ударился головой об пол. Экспертиза показала, что полученные повреждения причинили младенцу тяжкий вред здоровью. Более того – даже его жизнь была в опасности.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Лысковском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Леньковского сельского совета, который подозревается в превышении должностных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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