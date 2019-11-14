Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-11-14T14:53:20+03:00

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В Лысковском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Леньковского сельского совета, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено еще в ноябре 2014 года. Глава сельсовета точно знал, что у гражданина отсутствует право собственности на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Перелетиха, однако подписал информацию для отчуждения этого участка из муниципальной собственности. Эта выписка и послужила основанием для регистрации права собственности гражданином на данный земельный участок.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, решается вопрос об аресте земельного участка. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU