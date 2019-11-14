2019-11-14T14:53:20+03:00
Происшествия

Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей

Решается вопрос об аресте незаконно выделенного участка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лысковском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Леньковского сельского совета, который подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено еще в ноябре 2014 года. Глава сельсовета точно знал, что у гражданина отсутствует право собственности на земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров в деревне Перелетиха, однако подписал информацию для отчуждения этого участка из муниципальной собственности. Эта выписка и послужила основанием для регистрации права собственности гражданином на данный земельный участок.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Кроме того, решается вопрос об аресте земельного участка. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Систему распознавания лиц начнут массово внедрять в школах Нижнего Новгорода с 2020 года
Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда
Иностранец шесть лет скрывался от следствия после убийства в Павлове
Единственный нижегородский ночной трамвай отменен с 14 ноября
Исцеляющую от рака икону доставят в Нижний Новгород
ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям
Три человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за последние сутки
Поликлинику №50 в Приокском районе отремонтируют до конца декабря
Более 380 миллионов рублей направят на повышение зарплат нижегородским учителям и врачам
Число электричек «Нижний Новгород - Шахунья» увеличат с 8 декабря
Производство картофеля и других овощей увеличилось в Нижегородской области
Нижегородская полиция ищет пропавшую 22 года назад Елену Каширову
Холодное водоснабжение ограничат в заречной части Нижнего Новгорода
Более 260 литров спиртного изъяли из кафе в Автозаводском районе
Еду в нижегородских школах одобрили 70% учеников и родителей
Участок проспекта Гагарина перекроют 14 и 17 ноября
Гонка воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
Более 360 млн рублей будет выделено на ИТК-инфраструктуру в нижегородских школах
Более 160 конкурсантов «Фабрики готового бизнеса» могут получить франшизы
ХК «Торпедо» уступил белорусскому «Динамо» в выездном матче