2019-11-14T13:11:28+03:00
Происшествия

Иностранец шесть лет скрывался от следствия после убийства в Павлове

В 2013 году он до смерти забил пьяного работника продовольственной базы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Павловском районе перед судом предстанет 39-летний иностранец, до смерти избивший человека шесть лет назад. Задержать злоумышленника удалось только в этом году, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, трагедия произошла в декабря 2013 года на территории продовольственной базы в городе Павлово. 35-летний работник пришел на базу пьяным. Увидев это, обвиняемый – гражданин Азербайджанской Республики – стал избивать мужчину. От полученных травм тот скончался в городской больнице. А злоумышленник скрылся от органов предварительного следствия, покинув территорию Российской Федерации.

Только в июле 2019 года местонахождение мужчины было установлено. Свою вину он признал, но лишь частично. Злоумышленник заключен под стражу, в ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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