Единственный нижегородский ночной трамвай отменен с 14 ноября

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-14T12:06:22+03:00

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Движение ночного трамвая по маршруту №2 (городское кольцо) отменяется с четверга, 14 ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе МП «Нижегородэлектротранс».

- Ночная «двойка» отменяется в связи с низким пассажиропотоком, - отметили в пресс-службе предприятия.

Напомним, ночной трамвай по маршруту №2 начал курсировать в Нижнем Новгороде с февраля 2019 года. На маршруте работал один вагон – в промежуток времени с 22:00 до 05:30 он курсировал по наружному городскому кольцу. Интервал движения составлял 35 минут. По-видимому, для большинства нижегородцев такой промежуток оказался слишком длинным и неудобным, и они предпочитали не ждать общественный транспорт на остановке, а пользоваться услугами такси.

Напомним также, из-за низкого пассажиропотока был отменен на зимнее время трамвай №11 (Благовещенская площадь – Черный пруд).

ИСТОЧНИК KP.RU