Исцеляющую от рака икону доставят в Нижний Новгород

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-14T11:30:01+03:00

Икона Пресвятой Богородицы «Всецарица» будет пребывать в нижегородском храме в честь княгини Елисаветы Феодоровны с 7 по 22 декабря

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Чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» привезут в Нижний Новгород – поклониться ей можно будет с 7 по 22 декабря в нижегородском храме в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, который находится на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе. Ежедневно в 10:00 и 17:30 перед святыней будет совершаться молебен с чтением акафиста, сообщает пресс-служба нижегородской митрополии. А в 11:00 22 декабря состоятся торжественные проводы иконы на ее постоянное место - в храм Александра Невского в деревне Березовка.

Икона «Всецарица» была написана на Святой горе Афон специально для Богородского благочиния Нижегородской епархии и является точным списком одноименной чудотворной иконы, находящейся в Афонском монастыре Ватопед. Считается, что «Всецарица» помогает исцелиться при онкологических заболеваниях.

ИСТОЧНИК KP.RU