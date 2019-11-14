Исцеляющую от рака икону доставят в Нижний Новгород
Чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Всецарица» привезут в Нижний Новгород – поклониться ей можно будет с 7 по 22 декабря в нижегородском храме в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, который находится на улице Героя Смирнова в Автозаводском районе. Ежедневно в 10:00 и 17:30 перед святыней будет совершаться молебен с чтением акафиста, сообщает пресс-служба нижегородской митрополии. А в 11:00 22 декабря состоятся торжественные проводы иконы на ее постоянное место - в храм Александра Невского в деревне Березовка.
Икона «Всецарица» была написана на Святой горе Афон специально для Богородского благочиния Нижегородской епархии и является точным списком одноименной чудотворной иконы, находящейся в Афонском монастыре Ватопед. Считается, что «Всецарица» помогает исцелиться при онкологических заболеваниях.
ИСТОЧНИК KP.RU