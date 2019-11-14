ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-14T11:14:12+03:00

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13 ноября в Нижегородской областной специальной школе-интернате для слабовидящих и слепых детей состоялось торжественное вручение специальных тактильных книг с крупным шрифтом. Такой подарок первоклассники школы-интерната получили от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Вручил комплекты книг лично каждому ребенку замгенерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Эти книжки можно не только читать: они снабжены волшебным говорящим карандашом. Развить мелкую моторику, узнать, как выглядят животные и растения, послушать сказочные сюжеты,- все это смогут первоклашки с помощью полученных подарков.

Программа «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» ежегодно реализуется совместно организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ». В рамках программы работает проект по изданию рельефных книг «Каждому слепому ребенку - книжку в подарок». По мнению врачей, подобные книги помогают незрячим детям образно воспринимать окружающий мир, получать необходимые знания, знакомят их с лучшими образцами детской и классической литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU