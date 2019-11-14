2019-11-14T11:14:12+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ вручил специальные книжки слабовидящим детям

Они снабжены волшебным говорящим карандашом
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
Изменить размер текста:

13 ноября в Нижегородской областной специальной школе-интернате для слабовидящих и слепых детей состоялось торжественное вручение специальных тактильных книг с крупным шрифтом. Такой подарок первоклассники школы-интерната получили от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».

Вручил комплекты книг лично каждому ребенку замгенерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Эти книжки можно не только читать: они снабжены волшебным говорящим карандашом. Развить мелкую моторику, узнать, как выглядят животные и растения, послушать сказочные сюжеты,- все это смогут первоклашки с помощью полученных подарков.

Программа «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» ежегодно реализуется совместно организациями Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ». В рамках программы работает проект по изданию рельефных книг «Каждому слепому ребенку - книжку в подарок». По мнению врачей, подобные книги помогают незрячим детям образно воспринимать окружающий мир, получать необходимые знания, знакомят их с лучшими образцами детской и классической литературы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутата Евгения Лазарева увезли в больницу из зала суда
Иностранец шесть лет скрывался от следствия после убийства в Павлове
Единственный нижегородский ночной трамвай отменен с 14 ноября
Исцеляющую от рака икону доставят в Нижний Новгород
Три человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за последние сутки
Поликлинику №50 в Приокском районе отремонтируют до конца декабря
Более 380 миллионов рублей направят на повышение зарплат нижегородским учителям и врачам
Число электричек «Нижний Новгород - Шахунья» увеличат с 8 декабря
Производство картофеля и других овощей увеличилось в Нижегородской области
Нижегородская полиция ищет пропавшую 22 года назад Елену Каширову
Холодное водоснабжение ограничат в заречной части Нижнего Новгорода
Более 260 литров спиртного изъяли из кафе в Автозаводском районе
Еду в нижегородских школах одобрили 70% учеников и родителей
Участок проспекта Гагарина перекроют 14 и 17 ноября
Гонка воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
Более 360 млн рублей будет выделено на ИТК-инфраструктуру в нижегородских школах
Более 160 конкурсантов «Фабрики готового бизнеса» могут получить франшизы
ХК «Торпедо» уступил белорусскому «Динамо» в выездном матче