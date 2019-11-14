2019-11-14T11:10:32+03:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за последние сутки

Двое из них – пешеходы
Валерия ГРОМОВА
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Три жутких дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни людей, произошли в Нижегородской области в среду, 13 ноября. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первая авария случилась на улице Металлистов в Канавинском районе областного центра около шести часов утра. Пьяный водитель «Лады» насмерть сбил 58-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.

Через 40 минут после этого тоже в Канавинском районе, но уже на Должанской улице, под колеса «Шкоды» попал 18-летний молодой человек, который пересекал дорогу в зоне регулируемого переходного перехода. Пострадавшего доставили с тяжелой травмой в больницу, где через некоторое время он скончался.

Третья трагедия произошла в 16:20 в Кстовском районе на 23 километре автодороги Нижний НовгородСаратов. Там водитель «Форда» не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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