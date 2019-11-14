Три человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах за последние сутки
Три жутких дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни людей, произошли в Нижегородской области в среду, 13 ноября. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.
Первая авария случилась на улице Металлистов в Канавинском районе областного центра около шести часов утра. Пьяный водитель «Лады» насмерть сбил 58-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части.
Через 40 минут после этого тоже в Канавинском районе, но уже на Должанской улице, под колеса «Шкоды» попал 18-летний молодой человек, который пересекал дорогу в зоне регулируемого переходного перехода. Пострадавшего доставили с тяжелой травмой в больницу, где через некоторое время он скончался.
Третья трагедия произошла в 16:20 в Кстовском районе на 23 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Там водитель «Форда» не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина погиб на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU