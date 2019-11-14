2019-11-14T10:22:46+03:00
Общество

Поликлинику №50 в Приокском районе отремонтируют до конца декабря

Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Валерия ГРОМОВА
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В поликлинике №50 Приокского района Нижнего Новгорода ведутся работы по капитальному и текущему ремонту. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на это было выделено почти шесть миллионов рублей.

На сегодняшний день уже окончен ремонт в пяти кабинетах, а также заключен контракт на полную замену входной группы с учетом нужд маломобильных пациентов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». В ближайшее время в здании появится пандус для инвалидов-колясочников, противоскользящее покрытие на крыльце и тактильные полосы на лестнице для слабовидящих пациентов.

В коридорах и лестничных пролетах тоже ведется ремонт и меняется система отопления.

Более того, в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» в здании проводятся работы по монтажу структурированной кабельной сети, строится регистратура и картохранилище. Для удобства создадут call-центр и электронную очередь. Медицинская помощь будет оказываться нижегородцам в любое время суток.

- Ожидать приема врача станет комфортнее на удобных диванах. Центральный вход в поликлинику уже в середине декабря откроет свои двери с обновленной входной группой. Посетители смогут воспользоваться удобными лестничными маршами, -рассказала главный врач поликлиники Марина Доютова.

Работы завершены на 70%. Планируется, что их доделают до 25 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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