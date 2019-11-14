2019-11-14T08:34:38+03:00
Общество

Более 380 миллионов рублей направят на повышение зарплат нижегородским учителям и врачам

В общей сложности бюджет региона будет скорректирован на 1,3 миллиарда рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2019 год. В общей сложности бюджет планируется скорректировать на 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, 381,9 миллиона рублей планируется направить на повышение зарплат учителей, врачей, социальных работников и сотрудников учреждений культуры. Еще 106,6 миллионов рублей пойдут на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся и студентов. На финансирование финансовых полномочий по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан будет выделено 185,8 миллионов рублей, а на предоставление грантов НКО – 35,3 миллиона рублей.

Дефицит бюджета останется без изменений, поскольку и доходы, и расходы увеличены в равной степени – на 1,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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