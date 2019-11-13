СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-13T13:53:34+03:00

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Производство картофеля и других овощей увеличилось в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов в среду, 13 ноября.

В сообщении говорится, что урожайность выросла благодаря внедрению в сельхозпроизводство мелиоративных систем - в 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию 3,2 тысячи гектар мелиорируемых земель.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов уточнил, что по итогам уборочной кампании текущего года в регионе было собрано более 480 тысяч тонн картофеля, что на 90 тысяч тонн больше показателей прошлого года.

- Этого объема достаточно для полного обеспечения населения области картофелем. Кроме того, часть собранного пойдет на реализацию за пределы региона, что позволит нашим аграриям получить дополнительный доход, - рассказал министра.

Николай Денисов добавил, что в Нижегородской области убрали также более 40 тысяч тонн овощной продукции, растущей в открытом грунте. На 60% больше по сравнению с 2018 годом было выращено моркови, столовой свеклы, капусты.

- Проведение мелиоративных работ осуществляется в рамках программы по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Аграриям компенсируют почти половину затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем, - сообщил Николай Денисов. - Финансирование данного направления в текущем году было увеличено в четыре раза и составило 105,9 миллионов рублей. Из них 25,9 миллионов рублей - из федерального бюджета, а 80 миллионов рублей - из областного.

Как сообщалось ранее, урожайность сахарной свеклы в Нижегородской области в 2019 году выросла в полтора раза.

ИСТОЧНИК KP.RU