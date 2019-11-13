СЕГОДНЯ 12:28 2019-11-13T12:28:44+03:00

На магистральном трубопроводе в Сормовском районе будут проведены ремонтные работы

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Холодное водоснабжение ограничат в заречной части Нижнего Новгорода в четверг, 14 ноября. Об этом сообщили в АО «Нижегородский водоканал».

Как говорится в сообщении, давление холодной воды понизят в связи с проведением плановых работ по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе в Сормовском районе. Ремонт будет производиться с 9 часов 14 ноября до 9 часов 15 ноября.

В «Водоканале» советуют нижегородцам запастись к этому времени холодной водой. Кроме того, предприятие организует дежурство автоцистерны с питьевой водой, заявку на приезд которой можно оформить по номеру 246-99-99.

Согласно имеющейся информации, водоснабжение будет ограничено в домах №33а и № 33б по улице Бурнаковской, домах №№ 41, 41а/2, 41в, 46 на улице Коминтерна.

Давление холодной снизят в жилых домах микрорайона Мещерское озеро, улиц Народной, Актюбинской, Фибролитовой, Крановой, Вождей Революции, Судостроительной, Белозерской, Культуры, Свирской, Искры, Тургаевской, Менделеева, Июльских дней, Даргомыжского, Октябрьской революции, Московском и Комсомольском шоссе.

Напомним, что более шести тысяч нижегородцев остались без тепла из-за аварии 11 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU