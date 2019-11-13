2019-11-13T11:50:20+03:00
Общество

Более 260 литров спиртного изъяли из кафе в Автозаводском районе

Заведение осуществляло незаконный оборот алкогольной продукции
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 260 литров спиртного изъяли из кафе в жилом квартиле Автозаводского района, которое осуществляло незаконный оборот алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду в среду, 13 ноября.

Согласно полученным данным, заведение реализовывало алкоголь без разрешения на право розничной продажи данного вида продукции.

- Из незаконного оборота было изъято 268 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих ее легальность, - пояснили в полиции.

Все конфискованное спиртное будет отправлено на экспертизу. А в отношении ответственных лиц были составлены протоколы об административных правонарушениях по частям статьей «нарушение требований к обороту спиртосодержащей продукции», «нарушения правил продажи » и «нарушение правил продажи алкогольной продукции».

Как сообщалось ранее, в рамках оперативно-профилактической операции «Алкоголь»в Нижнем Новгороде из незаконного оборота было изъято почти три тысячи литров спиртосодержащей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24