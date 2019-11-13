2019-11-13T10:46:20+03:00
Общество

Гонка воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в феврале

На соревнованиях определят, какой из тепловых аэростатов смог пролететь самую длинную дистанцию
Валентин ШАРИКОВ
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Гонку воздушных шаров проведут в Нижнем Новгороде в феврале 2020 года. Об этом сообщил в социальной сети Facebook один из организаторов, Георгий Зименко.

По его словам, регистрация на участие в Кубке вызова SharNN 2020 уже открыта. В ходе соревнований будет определено, какой из тепловых аэростатов смог пролететь самую длинную дистанцию.

Зименко подчеркнул, что подобная гонка будет проходить в Нижнем Новгороде уже в третий раз.

- Первая гонка состоялась в 2018 году. Аэростаты, взлетев от Нижегородской Ярмарки, пролетели весь световой день и совершили посадку неподалеку от города Ульяновска. Максимальный трек полета составил тогда 340 километров. Победителем стал международный экипаж Россия - Армения, в который вошли Сергей Баженов и Наири Барсегян, - рассказал организатор мероприятия.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде прошла «Мультигонка» по спортивному туризму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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