Гонка воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в феврале
Гонку воздушных шаров проведут в Нижнем Новгороде в феврале 2020 года. Об этом сообщил в социальной сети Facebook один из организаторов, Георгий Зименко.
По его словам, регистрация на участие в Кубке вызова SharNN 2020 уже открыта. В ходе соревнований будет определено, какой из тепловых аэростатов смог пролететь самую длинную дистанцию.
Зименко подчеркнул, что подобная гонка будет проходить в Нижнем Новгороде уже в третий раз.
- Первая гонка состоялась в 2018 году. Аэростаты, взлетев от Нижегородской Ярмарки, пролетели весь световой день и совершили посадку неподалеку от города Ульяновска. Максимальный трек полета составил тогда 340 километров. Победителем стал международный экипаж Россия - Армения, в который вошли Сергей Баженов и Наири Барсегян, - рассказал организатор мероприятия.
Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде прошла «Мультигонка» по спортивному туризму.
ИСТОЧНИК KP.RU