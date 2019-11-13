Более 360 млн рублей будет выделено на ИТК-инфраструктуру в нижегородских школах

СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-13T10:02:50+03:00

Регион вошел в число 13 «пилотных» субъектов РФ, где будет реализован федеральный проект «Информационная инфраструктура»

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Нижегородская область получит 364,7 миллиона рублей, которые будут направлены на развитие информационно-телекоммуникационой (ИТК) инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, область вошла в число 13 «пилотных» субъектов РФ, где будет реализован федеральный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика РФ». В частности, развитие ИТК-инфраструктуры предполагает создание и модернизацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем видеонаблюдения, обеспечение источниками бесперебойного питания помещений аппаратных центров.

Глеб Никитин подчеркнул, что цифровизацию планируется осуществить в 195 школах региона в ближайшие два года. Согласно проекту, субъекты обязаны также выделить на него собственные средства. В Нижегородской области будет предусмотрено 15,19 миллиона рублей.

Необходимое дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» на территории Нижегородской области было подписано 12 ноября министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерством информационных технологий и связи региона.

Как сообщалось ранее, более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области были подключены к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU