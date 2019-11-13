2019-11-13T09:34:06+03:00
Общество

Более 160 конкурсантов «Фабрики готового бизнеса» могут получить франшизы

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 ноября
Валентин ШАРИКОВ
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По итогам конкурсного отбора в рамках проекта «Фабрика готового бизнеса» 162 нижегородца смогут получить известные франшизы. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин после завершения форума «Мой бизнес».

По его словам, этот проект реализуется в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для того, чтобы помочь предпринимателям успешно начать бизнес или повысить его эффективность.

Эти франшизы помогут нижегородцам уменьшить риски вхождения в бизнес за счет проверенной бизнес-модели, отлаженных бизнес-процессов, а также дадут возможность вести дело под уже известным для покупателя брендом.

- Десять лучших выпускников «Фабрики готового бизнеса», представивших лучшие, по мнению экспертов бизнес-проекты, в качестве приза получат франшизы. Кроме того, участники смогут защитить проект по любой другой выбранной ими франшизе, - уточнил вице-губернатор.

Известно, что победители конкурса будут удостоены таких известных франшиз, как «Авокадо», «Малинка», «Фасоль», «Самурай», «Автосуши и Автопицца», «Персональное решение», «Близкие люди», «Сладкий Горький», «Бон-Бон», «IQ 007».

Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, заявки на участие в конкурсе «Фабрика готового бизнеса» принимаются до 19 ноября текущего года. Для авторов 100 лучших проектов будет организован тренинг, который поможет им доработать свои проекты. А среди доработанных проектов уже будут отобраны десять лучших.

- Защита «десятки» пройдет очно, и, в зависимости от ее результатов будут распределены призовые места и финансирование на приобретение франшизы. Победитель получит 500 тысяч рублей, за второе место полагается 300 тысяч рублей, за третье - 200 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей получат остальные финалисты, занявшие с 4 по 10 место. Эти средства они смогут направить на оплату паушального взноса за выбранные ими франшизы, - пояснил Михаил Черкасов.

Напомним, что более четырех тысяч нижегородцев посетили форум «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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