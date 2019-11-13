2019-11-13T09:06:47+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» уступил белорусскому «Динамо» в выездном матче

Матч завершился со счетом 5:6
Валентин ШАРИКОВ
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Хоккейный клуб «Торпедо» уступил белорусскому «Динамо» в выездном матче, который прошел в Минске вечером во вторник, 12 ноября. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Как стало известно, хозяева льда открыли счет уже на четвертой минуте игры. Шайбы в ворота нижегородцев забили нападающие Франсис Паре и Теему Пулккинен.

Во втором отрезке игры торпедовацам удалось сократить отрыв благодаря забитым шайбам правого нападающего Даниила Веряева, центрального форварда Андрея Белевича и защитника Артема Аляева. Отрезок завершился со счетом 2:3.

Третья двадцатиминутка завершилась ничьей. В сверхатакующем овертайме ни одной из команд особо показать себя не удалось, а в серии буллитов точнее оказались игроки «Динамо». Встреча завершилась со счетом 5:6 в пользу хозяев.

В пресс-службе ХК «Торпедо» отметили, что следующий матч команда проведет с «Сибирью» в Нижнем Новгороде 14 ноября.

Напомним, что хоккейный клуб «Торпедо» обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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