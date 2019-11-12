СЕГОДНЯ 15:56 2019-11-12T16:00:26+03:00

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Нижний Новгород попал в десятку городов с лучшим дорогами в Российской Федерации в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного специалистами из межрегионального общественного движения по развитию транспортной системы «Убитые Дороги».

Согласно исследованию, качество проезжих частей у нас оценивается на 9 баллов, уровень безопасности на дорогах – на 14 баллов. Доступность городской среды в Нижнем Новгороде эксперты оценили на 18 баллов.

Отметим, что первое место в рейтинге заняла Тюмень, а самые убитые дороги, по мнению специалистов, находятся в Калуге.

Известно также, что в 2017 году Нижний Новгород был удостоен лишь 22-го места в этом списке.

С позицией остальных городов в рейтинге можно ознакомиться на сайте https://dorogirussia.ru/rating/ .

Напомним, что последний участок дороги в Арзамасском районе принят после ремонта специалистами ГУАДа.

ИСТОЧНИК KP.RU