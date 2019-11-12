Бывший сотрудник ИК осужден за взятку в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-12T12:30:03+03:00

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Бывший сотрудник исправительной колонии осужден на три года и три месяца лишения свободы условно за взятку в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник, 12 ноября.

Согласно имеющейся информации, в мае текущего года осужденные осужденный согласился принести заключенному мобильный телефон за вознаграждение в сумме 15 тысяч 200 рублей. Часть этих денег, 8 тысяч 800 рублей, сотрудник колонии потратил на покупку сотового, а оставшиеся средства забрал себе.

- Передать телефон недобросовестный сотрудник уголовно- исполнительной системы не смог, так как при проходе через КПП был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН, - уточнили в надзорном ведомстве.

За получение взятки суд назначил мужчине также наказание в виде невозможности работы в исправительных колониях в течение двух лет.

Напомним, что экс-главу администрации Кстовского района осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU