2019-11-12T12:30:03+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник ИК осужден за взятку в Нижегородской области

За вознаграждение мужчина пытался передать заключенному телефон
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший сотрудник исправительной колонии осужден на три года и три месяца лишения свободы условно за взятку в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры во вторник, 12 ноября.

Согласно имеющейся информации, в мае текущего года осужденные осужденный согласился принести заключенному мобильный телефон за вознаграждение в сумме 15 тысяч 200 рублей. Часть этих денег, 8 тысяч 800 рублей, сотрудник колонии потратил на покупку сотового, а оставшиеся средства забрал себе.

- Передать телефон недобросовестный сотрудник уголовно- исполнительной системы не смог, так как при проходе через КПП был задержан сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН, - уточнили в надзорном ведомстве.

За получение взятки суд назначил мужчине также наказание в виде невозможности работы в исправительных колониях в течение двух лет.

Напомним, что экс-главу администрации Кстовского района осудили на 8,5 лет колонии строгого режима за взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глеб Никитин: «96 млн рублей выделят на районные программы поддержки предпринимательства»
Более 4 тысяч нижегородцев посетили форум «Мой бизнес»
Операторы «большой четверки» увеличили число РЭС в Нижегородской области
Нижний Новгород попал в десятку городов с лучшим дорогами
Нижегородцы смогут бесплатно попасть в старейшую тюрьму города
Движение по мосту через реку Кудьма ограничат на два дня
Чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года может пройти в Нижнем Новгороде
Нижегородка убила мужчину, который ударил ее за оскорбление сожительницы
БК «Нижний Новгород» встретится с чешским «Нимбурком» 13 ноября
Последний участок дороги в Арзамасском районе принят после ремонта
Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков скорой помощи в Кстове
Уволены нижегородские полицейские, обвиняемые в превышении полномочий
Водитель ВАЗа погиб после столкновения с деревом в Кулебаках
Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде
Круговое движение введут на бульваре Юбилейном после ремонта
Нижегородец убил свою бывшую жену в день развода
Новый школьный корпус открыли в р.п. Выездное Арзамасского района
Сквер на Черном пруду открыли после благоустройства