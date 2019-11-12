Похититель пожарных рукавов задержан в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-12T10:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Похититель пожарных рукавов был задержан полицейскими Канавинскогот района в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ во вторник, 12 ноября.

Согласно полученной информации, в конце октября текущего года в правоохранительные органы обратился 37-летний сотрудник муниципальной организации, который сообщил о пропаже 12 пожарных рукавов из части на улице Украинской. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «кража». По подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 45-летний мужчина. В настоящее время ему избирается мера пресечения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в апреле 2019 года 27-летний ранее судимый безработный житель Советского района украл строительный металлический забор. Он сдал его в пункт приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU