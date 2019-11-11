СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-11T09:03:14+03:00

Во вторник возможны осадки в виде небольшого дождя

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Небольшое потепление ожидается в Нижнем Новгороде 11-15 ноября. Об этом сообщают синоптики.

Температура воздуха составит +4 днем и +4..+5 ночью в понедельник, 11 ноября. Скорость южного ветра будет равна 4,1 м/с, влажность воздуха – 91%. Без осадков, атмосферное давление – 758 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +6..+7 в дневные часы и +3..+4 ночью во вторник, 12 ноября. Ветер сменит свое направление на западное со скорость 5,1 м/с, влажность воздуха снизится до 87%. Возможны осадки в виде небольшого дождя, атмосферное давление – 755 мм ртутного столба.

Малооблачно будет в среду, 13 ноября. Днем до +3..+4, ночью – до +1. Скорость западного ветра составит 2,2 м/с, влажность воздуха - 83%. Атмосферное давление существенно поднимется, до 766 мм ртутного столба.

Столбики термометров поднимутся до +3 в дневные часы и 0 ночью в четверг, 14 ноября. Атмосферное давление понизится до 765 мм ртутного столба, скорость южного ветра составит 3 м/с. Осадков не ожидается, влажность воздуха – 76%.

Температура воздуха составит +4 днем и +1 ночью в пятницу, 15 ноября. Будет солнечно, а сила южного ветра не превысит 2,7 м/с. Атмосферное давление сохранится повышенным, 765 мм ртутного столба, а влажность воздуха уменьшится до 69%.

ИСТОЧНИК KP.RU