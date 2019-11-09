2019-11-09T16:34:20+03:00
Общество

Молодежная экологическая акция прошла на Бору 9 ноября

Жители смогли принять участие в викторинах, блиц-опросах на знание основ экологии
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 9 ноября 2019 года, на Бору в Нижегородской области прошла

молодежная экологическая акция «Экопривыкай». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организаторы и волонтеры рассказали местным жителям об основах раздельного сбора отходов и правилах их сортировки, раздали буклеты и блокноты о ходе реформы обращения с отходами.

По словам организаторов, основной целью проведения акции стало желание поспособствовать скорейшему внедрению сортировки мусора в каждом доме.

На улице Луначарского были установлены объемный хэштег #ЭкоПривыкай, а также контейнеры для раздельного сбора отходов.

- В рамках реализации национального проекта «Экология» для нас важно рассказывать людям о раздельном сборе мусора, объяснять, как это необходимо делать правильно. Особенно актуально рассказывать сейчас, когда в регионе стартовал поэтапный переход на раздельный сбор отходов, - подчеркнула глава центрального межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Татьяна Булычева.

Также во время мероприятия жители Бора приняли участие в викторине и блиц-опросах на знание основ экологии. А по итогам конкурса на лучшее любительское экспресс-видео был выбран победитель, которому вручили экшн-камеру.

Напомним, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина региональная служба по тарифам первой в России разработала тариф на отсортированные отходы. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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