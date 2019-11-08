2019-11-08T17:22:27+03:00
Общество

Михаила Коняхина назначили начальником ГУ Минюста РФ по Нижегородской области

Нового руководителя управления представил заместитель министра юстиции РФ Сергей Быстревский
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»Фото: Юлия Горшкова, РИА «Время Н»
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Михаила Коняхина назначили начальником Главного управления Министерства юстиции по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 8 ноября.

Согласно полученной информации, кандидатура Коняхина в новой должности была представлена заместителем министра юстиции Российской Федерации Сергеем Быстревским.

По словам замминистра, Михаил Коняхин более 20 лет работает на государственной службе, из них 14 лет - в системе министерства юстиции. У него есть два высших образования, степень кандидата экономических наук, а также различные ведомственные награды.

Сергей Быстревский добавил, что Михаил Коняхин имеет большой профессиональный опыт, поэтому быстро войдет в курс дела и приступит к решению задач, которые стоят перед управлением юстиции. Главной из них является обеспечение единого правового пространства на территории Нижегородской области и Приволжского Федерального округа.

- От качества этой работы зависит эффективность взаимодействия с органами государственной власти, - сказал заместитель министра юстиции Российской Федерации Сергей Быстревский.

В ходе торжественной церемонии Коняхину было вручено удостоверение начальника Управления Минюста РФ по Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, генерал-майор Игорь Завозяев был назначен начальником УФСБ России по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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