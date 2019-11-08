2019-11-08T17:23:35+03:00
Общество

Более 20 тысяч кубов ТКО ликвидируют со свалок Нижнего Новгорода

На эти цели были выделены средства как из областного, так и из городского бюджетов
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего НовгородаФото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода
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Более 20 тысяч кубов твердых коммунальных отходов (ТКО) ликвидируют с несанкционированных свалок Нижнего Новгорода. Как сообщили в управлении по связям со СМИ городской администрации, об этом заявил заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов.

По его словам, на эти цели были выделены средства как из областного, так и из городского бюджета. В каждом районе Нижнего Новгорода создали рабочие группы, выявляющие свалки и места скопления ТКО.

- Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил ликвидировать свалки в максимально короткие сроки, - подчеркнул замдиректора городского департамента благоустройства .

Алексей Краснов призывает нижегородцев осознанно относиться к окружающей среде, так как любой выкинутый в неположенном месте пакет с мусором «порождает создание целой несанкционированной свалки».

Кстати, сообщать об обнаруженных местах массового складирования отходов нижегородцы могут в районные администрации. Или информировать об их месторасположении специалистов с помощью приложения «Экологический инспектор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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