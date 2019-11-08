2019-11-08T15:49:56+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому

Участники Архитектурного совета рассмотрели пять площадок для размещения монумента
Валентин ШАРИКОВ
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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В Нижнем Новгороде установят памятник князю Александру Невскому. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

- Создание памятника князю будет приурочено сразу к двум памятным датам 2021 года: 800-летию со дня рождения Александра Невского и 800-летию Нижнего Новгорода. Главной целью установки монумента станет увековечение памяти о выдающемся полководце и государственном деятеле, чье имя неразрывно связано с историей нижегородской земли, - объяснили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что на расширенном заседании Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций региона было рассмотрено несколько мест для установки памятника: возле гостиницы «Азимут» на улице Заломова; перед зданием филармонии в кремле; в губернаторском саду кремля; на Благовещенской площади; возле собора святого благоверного князя Александра Невского.

В результате дискуссий участники заседания рекомендовали для дальнейшего обсуждения варианты установки сооружения на Благовещенской площади или возле восточного входа в собор на Стрелке.

Кроме того, были обсуждены эскизы монумента, на которых Александр Невский расположен как верхом на лошади, так и в пешем виде. В руках у него будут щит, стяг (штандарт), меч или крест.

Эксперты сошлись во мнении, что князь должен быть изображён верхом на коне, так как был военачальником. Кроме того, в Нижнем Новгороде нет ни одной статуи с человеком и представителями отряда непарнокопытных.

Напомним, что памятник основателю завода «Красное Сормово» открыли в Нижнем Новгороде

ИСТОЧНИК KP.RU

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