Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-08T14:26:17+03:00

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Следователи возбуди уголовное дело по факту смерти 38-летнего жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

Как говорится в сообщении, в ноябре текущего года между жителем Воротынского района и его гостя возник конфликт во время распития алкогольных напитков. Мужчина нанес второму участнику ссоры множественные удары по голове.

После драки потерпевший покинул место происшествия, но его самочувствие стало резко ухудшаться. Нижегородец был доставлен машиной «Скорой помощи» в Воротныскую ЦРБ, но скончался в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

Избивший его друг оказался ранее судим за кражу. Преступник задержан, в текущий момент следователи выясняют все обстоятельства совершенного им преступления.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в апреле 2019 года 24-летний житель Сергача убил своего собутыльника молотком.

ИСТОЧНИК KP.RU