Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-08T13:26:21+03:00

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Вступил в силу приговор Нижегородского гарнизонного военного суда, который был вынесен восьми военнослужащим за присвоение и растрату. Об этом сообщили в региональном УФСБ РФ в пятницу, 8 ноября.

В сообщении говорится, что в период с 2014 по 2016 год военные похищали авиационный керосин, который был предназначен для самолетов с реактивными двигателями. Нанесенный этими действиями ущерб государству составил порядка 30 миллионов рублей.

Известно, что приговором Нижегородского гарнизонного военного суда двое военнослужащих были осуждены на два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Их шестеро подельников получили наказание в виде условных сроков.

Осужденные подали апелляционную жалобу на это решение, однако Московский гарнизонный суд оставил их приговор без изменений.

Как сообщалось ранее, УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU