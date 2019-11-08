2019-11-08T13:26:21+03:00
Происшествия

Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области

Государству был нанесен ущерб в размере 30 млн рублей
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вступил в силу приговор Нижегородского гарнизонного военного суда, который был вынесен восьми военнослужащим за присвоение и растрату. Об этом сообщили в региональном УФСБ РФ в пятницу, 8 ноября.

В сообщении говорится, что в период с 2014 по 2016 год военные похищали авиационный керосин, который был предназначен для самолетов с реактивными двигателями. Нанесенный этими действиями ущерб государству составил порядка 30 миллионов рублей.

Известно, что приговором Нижегородского гарнизонного военного суда двое военнослужащих были осуждены на два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Их шестеро подельников получили наказание в виде условных сроков.

Осужденные подали апелляционную жалобу на это решение, однако Московский гарнизонный суд оставил их приговор без изменений.

Как сообщалось ранее, УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки
Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»
Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»
В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю
Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе
Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей
Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области
Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной
Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде
В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика
Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде