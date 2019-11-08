В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-08T11:49:41+03:00

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Прокуратура Нижегородской области внесла представление в адрес главного врача Лукояновской Центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 ноября.

Как говорится в сообщении, в октябре текущего года ходе проверки соблюдения учреждением законодательства об охране здоровья граждан были выявлены нарушения. Выяснилось, что в больнице невозможно записаться на прием к врачу-педиатру через электронный портал пациента.

Кроме того, в фойе поликлиники Центральной районной больницы Лукояновского района не работал информационно-справочный терминал, который также установлен для возможности записи к врачам-специалистам в электронном виде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что руководству Кстовской ЦРБ было внесено представление за оставление старушки на улице. Женщину с ограничениями по здоровью не стали принимать из-за ремонта дорожки возле больницы, а также в связи с отсутствием у персонала ключей от лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU