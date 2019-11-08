2019-11-08T11:49:41+03:00
Общество

В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам

В адрес главврача медицинского учреждения было внесено прокурорское представление
Валентин ШАРИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Нижегородской области внесла представление в адрес главного врача Лукояновской Центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 ноября.

Как говорится в сообщении, в октябре текущего года ходе проверки соблюдения учреждением законодательства об охране здоровья граждан были выявлены нарушения. Выяснилось, что в больнице невозможно записаться на прием к врачу-педиатру через электронный портал пациента.

Кроме того, в фойе поликлиники Центральной районной больницы Лукояновского района не работал информационно-справочный терминал, который также установлен для возможности записи к врачам-специалистам в электронном виде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что руководству Кстовской ЦРБ было внесено представление за оставление старушки на улице. Женщину с ограничениями по здоровью не стали принимать из-за ремонта дорожки возле больницы, а также в связи с отсутствием у персонала ключей от лифта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородец избил до смерти собутыльника во время посиделки
Старшеклассников из Дзержинска отвезли на «Белое море» и в «Черную дыру»
Военнослужащие осуждены за кражу авиационного керосина в Нижегородской области
Стабильное уличное освещение установили в «Медвежьей долине»
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Благоустройство парка «Дубки» в Нижнем Новгороде завершится к декабрю
Мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного курения в Московском районе
Уровень Волги поднялся после потепления и обильных осенних дождей
Пропавшие Настя Носкова и Настя Комарова найдены в Нижегородской области
Холодные и пасмурные выходные ожидают нижегородцев
В Нижнем Новгороде проектируют сеть коммуникаций для Нижневолжской набережной
Вероятность возникновения ЧС из-за сильного ветра сохраняется в Нижнем Новгороде
В Урене разыскивается водитель, сбивший девятилетнего мальчика
Госжилинспекция осуществила незаконную проверку нижегородского ДУКа
Глеб Никитин посетил открытие производства «Оргхим» в Малайзии
Строительство детского сада в ЖК «Бурнаковский» завершат в 2019 году
БК «Нижний Новгород» одержал третью победу в Лиге Чемпионов
В Нижнем Новгороде разыскивается водитель, сбивший насмерть пешехода
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 60-летнего нижегородца
Более 110 незаконных рекламных конструкций убрали в Нижнем Новгороде