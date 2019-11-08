В Лукояновской ЦРБ отсутствовала электронная запись на прием к врачам
Прокуратура Нижегородской области внесла представление в адрес главного врача Лукояновской Центральной районной больницы (ЦРБ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, 8 ноября.
Как говорится в сообщении, в октябре текущего года ходе проверки соблюдения учреждением законодательства об охране здоровья граждан были выявлены нарушения. Выяснилось, что в больнице невозможно записаться на прием к врачу-педиатру через электронный портал пациента.
Кроме того, в фойе поликлиники Центральной районной больницы Лукояновского района не работал информационно-справочный терминал, который также установлен для возможности записи к врачам-специалистам в электронном виде.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что руководству Кстовской ЦРБ было внесено представление за оставление старушки на улице. Женщину с ограничениями по здоровью не стали принимать из-за ремонта дорожки возле больницы, а также в связи с отсутствием у персонала ключей от лифта.
ИСТОЧНИК KP.RU