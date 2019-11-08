Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе
Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.
Согласно полученным данным, происшествие случилось в 19 часов 20 минут 7 ноября возле дома №4 на улице Коминтерна. Управляя иномаркой, водитель с десятилетним стажем наехала на идущую по нерегулируемому пешеходному переходу девочку 2004 года рождения. Ребенок находился без сопровождения взрослых.
Пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия ученица девятого класса самостоятельно обратилась в травмпункт Московского района, после чего была отпущена.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода в Сормовском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU