2019-11-08T11:32:49+03:00
Происшествия

Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе

Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Валентин ШАРИКОВ
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Женщина на «Опеле» сбила девятиклассницу в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области в пятницу, 8 ноября.

Согласно полученным данным, происшествие случилось в 19 часов 20 минут 7 ноября возле дома №4 на улице Коминтерна. Управляя иномаркой, водитель с десятилетним стажем наехала на идущую по нерегулируемому пешеходному переходу девочку 2004 года рождения. Ребенок находился без сопровождения взрослых.

Пострадавшая в результате дорожно-транспортного происшествия ученица девятого класса самостоятельно обратилась в травмпункт Московского района, после чего была отпущена.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают водителя, который сбил насмерть пешехода в Сормовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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